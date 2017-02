Reinaldo García Blanco*:

Premio Casa de las Américas de Poesía 2017

ESTO ES UN DISCO DE VINILO DONDE HAY CANCIONES RUSAS PARA ESCUCHAR EN INGLÉS Y VICEVERSA (Fragmento)

Poemario premiado por la 58 edición del Premio Literario Casa de las Américas. El jurado lo distinguió por la expresiva claridad de exposición y su escritura depurada, no desprovistos de un delineado humor y una serena ironía“.

Con el título Esto es un disco de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar en inglés y viceversa, Reinaldo García Blanco alcanzó, según fuera leído en el acto de premiación, una mirada incisiva, el volumen refiere personajes y situaciones de la cultura contemporánea sin extraviarse del verso libre o del poema en prosa.

Para seguidamente resaltar que el poemario contiene un doble diálogo con la inmediatez y la tradición, donde lo literario no es una realidad libresca sino natural y cercana, apuntaron en el acta de premiación.

CARA A

CANCIÓN EN INGLÉS PARA ESCUCHAR EN RUSO

El día que los extraterrestres rescataron a la perra Laika

Mi padre se puso muy contento

Me tomó de la mano y desde el patio me describió el cielo de noviembre del 57.

Desde entonces todos nuestros perros han tenido nombres rusos: Moscú, Lenin, Albina,

Mukha o Sputnik.

Pero mira eso. Nunca hemos tenido el valor de llamar a uno de nuestros perros Laika.

A mi padre se le partía el corazón saber que pesaba menos de 6 kilos y no sobre pasaba

Los 35 centímetros de altura.

Dicen que tenía el carácter reposado y facilidad de aprendizaje.

Eso. Eso nunca lo perdonó mi padre ni a Dios ni a Nikita Jrushchov.

ES MEJOR MORIR DE VODKA QUE MORIR DE ABURRIMIENTTO

Ahora que se fueron los franceses con su vino Charente y de Armañac.

Ahora que se fueron los escoceses con sus bolsas de cebada y botellas de Whisky.

Ahora que la Frida y el loco ruso se fueron con su Tequila vayamos por naranjas y recemos un Padre Nuestro a San Pedro Smirnoff.

Vayamos por Vermut Rojo. Vayamos por Pisco.

Aleluya. Es mejor morir de Vodka que morir de aburrimiento.

CARGAR AGUA COMO SI FUERAMOS NORIAS DE CANGILONES

Vivir luego de las colinas tiene su encanto. Está la piedra blanca y está la piedra oscura.

Luego de la primavera llega una solana que muerde y es arpía. Los de hidráulica han

Demorado con sus herramientas y deseos. En cubetas que una vez arribaron de Europa

Con Oíl y otros aceites benignos nos disponemos a la carga. Somos los bueyes de

Nuestro propio destino. Ya tendrán trabajo los fisiatras. Como si fuéramos norias de

Cangilones vamos por el agua. Agua para beber. Agua para bañarnos. Agua para

Santiguar las palabras y que este texto sea posible.

NO TENEMOS GITANOS

Pero tenemos un Virgilio y tres José. Un puente construido con adobe y sangre

Una noria que se ha detenido en su pausa de agua y silencio.

Un mar sucio y festivo

Una citara por si regresan los bárbaros.

Dos platos en la mesa para Horacio y Talita.

¿Gitanos?

No. no tenemos gitanos. Nos gustaría. Pero no.

CARA B

CANCIÓN RUSA PARA ESCUCHAR EN INGLÉS

Si por alguna casualidad histórica

No prevista por Carlos Marx o Antonio Gramsci

Los americanos se apoderaran de Cuba

Iré al Ten Cent más cercano para comprar

Cien metros de tela roja

Cien metros de tela azul

Cien metros de tela blanca

Y en Sam Walton de Arkansas

Mandaré a pedir cientos de banderitas

Para poner en la puerta de cada McDonald

Si por esas casualidades de la vida o la historia

No previstas por Charlie Marx o Tony Gramsci

Estas banderitas no alcanzaran

Volveré al Ten Cent más cercano

Para comprar cien metros de tela roja

Cien metros de tela azul

Cien metros de tela blanca.

Zenkiu.

ESE GRAN PUDOR SHEGELISANO QUE NOS RONDA

Antes de entrar a la clase de filosofía

Nos quitaron el Winchester

Y las ganas de polemizar.

Me sentí soldado raso

Como un Aristóteles cualquiera

Que le faltan tres días para cobrar.

Entonces me acuerdo de Buda

Y aquello de que los carpinteros dan forma a la madera

Y que los flecheros dan formas a las flechas

Y que los sabios, mejor dicho, los soldados raso

Tienen que darse forma así mismo.

Favor devolverme la Winchester.

CERVEZATORIO (RESERVADO)

Ayer en la tarde

Mi mujer y yo

dejamos a un lado la Biblia

y nos fuimos a la puta e inmunda ciudad

por unas cervezas.

Ella hablo mal del poder celestial

Y yo del poder político.

Para relajar la reunión

Conté el chiste aquel

De que reunir a los Beatles se necesitan tres disparos más

Y los amigos rieron hasta el desastre.

Pasada la media noche

Como dos tórtolos heroicos

Regresamos a nuestra casa detrás de las colinas

Y fuimos muy felices

Porque vimos a Dios dos veces.

YEVTUSHENKO CAE LA NIEVE

Desde esa ventana no podemos ver a Lenin.

Los muchachos han llegado con botellas

Y algo de blues.

En la mañana

Los despreciables profetas del pesimismo

Intentaron una cabeza de playa en esta parte de la ciudad.

No fue suficiente leer a Horacio

A Esenin, Mayakovski ni al viejito Fiódorov.

Ignoro la fecha y el oprobio

Que es escribir para el viento.

Eso bien lo sabes, Evgueni,

Evgueni Yevtushenko ahora que cae la nieve

Y tal vez nos toque morir con las botas puestas.

* Reynaldo GARCÍA BLANCO (Venegas, Sancti Spiritus, 1962). Fue Director de la Casa Museo Heredia y Vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz de la cual es Miembro de Honor. Actualmente labora en el Centro del Libro y la Literatura como Director del Centro de Promoción Literaria “José Soler Puig”. Miembro de la UNEAC y de la AHS.

PREMIOS: Villa De El cobre (1991), Premio Calendario (1998), Premio Manuel Navarro Luna (1991), Premio José María Heredia (1992, 1997), Premio Nacional de Talleres Literarios (1989), Premio de la Ciudad Santiago de Cuba (l997, 1998), Premio Santiago (1993), Premio Pinos Nuevos (1994), Premio América Bobia (1994), Premio Escambray (19988) Premio 20 de Octubre (1998), 1er Premio 28 de Enero (l997, 1998), 3er Premio Poesía de Amor. Perfil de Santiago (1992), 3er Premio Fayad Jamís (1989), Premio la gaceta de Cuba (2000) todos de poesía y Premio José María Heredia de ensayo (1993). Premio Dador (2004). Distinción por la Cultura Nacional (2001)

Placa José María Heredia (2002).

MENCIONES: Mención David (1987,1991), Primera mención David (1990), Mención Adelaida del Mármol (1993), Mención III Juegos Florales de Santiago de Cuba (1998), Accésit Especial II Juegos Florales de Santiago de Cuba (1997), Mención Nacional de Talleres Literarios (1988), Mención Premio de la Ciudad de Santiago de Cuba (1992), Mención la Gaceta de Cuba (1996), mención José María Heredia (1995).

LIBROS Y FOLLETOS PUBLICADOS. Larguísimo Elogio. Matanzas, 1990, Ediciones Vigía, colección del San Juan; Textos para elogiar a la novia y al país. Sancti Spiritus, 199, Ediciones Luminaria, colección La verja; Advertencias (in)fieles para escuchar el pájaro de fuego de Stravinsky. Santiago de Cuba, 1992, Centro Provincial del Libro y la Literatura y Editorial Oriente; Perros blancos de la aurora. Santiago de Cuba, 1994, Editorial Oriente; Abaixar las velas. Santiago de Cuba, 1994, Editorial Oriente, Pinos Nuevos; Reverso de foto & Dossier. La Habana, 2000, Editorial Abril.

Plegables y Plaquetts. Casa del fabulador. Santi Spiritus, 1989, s.e; La casa del fabulador. Santi Spiritus, 1990, Ediciones caracol; Abaixar las velas. Santiago de Cuba, 1991, Ediciones Cúpula. AHS; Cinco poemas del rey. Santc Spiritus, 1991, Colección Arcada; Lo que no creíamos tener. Santiago de Cuba, 1991, Casa de Cultura El Cobre; Retrato del riflero. Santiago de Cuba, 1992, Ediciones Cúpula, AHS, colección El reino de la palabra. N0 3; Adiós naves de Tarsis.Matanzas, 1995, Ediciones Vigía, Colección del San Juan.

ANTOLOGÍAS: Pablo Armando Fernández. Homenaje en su 60 cumpleaños (1990); Tertulia Nuestra América. Homenaje Carilda Oliver Labra (1991), Anuario de la UNEAC (1994), Poesía espirituana (1994), Los ríos de la mañana (1995), Poetas de la isla (1995), La isla entera (España, 1995), Cartas Credenciales (Chile, 1997), Las palabras son islas (1999), La eterna danza (2000), Incesante rumor (Antología de Poesía cubana contemporánea) Asociación Canaria de escritores, 2002.

POEMAS EN REVISTAS, TABLOIDES, PERIÓDICOS Y BOLETINES: itrales, Del Caribe, El CaimÁn Barbudo, Naranja Dulce, Perfil de Santiago, Fidelia, La Gaceta de Cuba, Escambray, Sic, Claras luces, La Porte des Poetes (Francia), Tambor (República Dominicana), AIR (España), ALhumeda (España), Pasta seca (México), La Doblada (Argentina)

LECTURAS Y RECITALES. Ha realizado lecturas en diversas partes del país así como en Chile, Brasil, Colombia y Venezuela

En la 58 edición de los Premios Casa de las Américas (2017), el jurado de poesía, decidió otorgarle el galardón al poemario “Esto es un disco de vinilo donde hay canciones rusas para escuchar en inglés y viceversa”, de donde seleccionamos estos poemas.

