Por: El Caimán Barbudo. 14|4|2017

Aún todas sus lágrimas

El sauce no ha llorado aún todas sus lágrimas.

A su sombra, en la orilla me quedé pensativo:

¿cómo hacer feliz a mi amada?

¿Es que acaso no pueda hacer más?

No le bastan los hijos, la abundancia, / lo poco que nos damos al cine, a los amigos.

Me necesita enteramente, sin reservas.

Mas, estoy hecho de sobras. Yo soy diamante en bruto.

Entregué mis hombros a las causas de nuestra época, / a toda su dura carga, / no dejé espacio a la ira de mi amada / y privé su llanto de mis brazos, de mi regazo.

Hoy, la amada ya no recibe flores de su hombre.

Arrugas, sí. Faenas domésticas.

El hombre engaña por placer, / la mujer traiciona por dolor.

¿Cómo puedo hacer feliz a mi amada?

¿Qué puedo ofrendarle esta noche / si la manzana que le da la vida / ya está rancia y agusanada?

¿Por qué a la bienamada se le ofende / tan sin razón como tan a menudo?

Cómo hacerla infeliz, todos sabemos.

De cómo hacerla feliz, no tenemos memoria.

Versión de Heberto Padilla

Babi Yar*

I

No existe monumento en Babi Yar; / sólo la agria ladera. Y tengo miedo.

Hoy me siento un judío en el desierto / que de Egipto escapó. Me crucifican / y mis manos conservan los estigmas.

Me parece ser Dreyfus, condenado, / al que juzgan, escupen, encarcelan; / pero de pie resiste la calumnia / y el grito filisteo. Con la punta / de sus sombrillas en mi rostro vejan /

mi indefensión mujeres que se acercan / con vestidos de encaje de Bruselas.

O también soy un niño en Bielostok.

De pronto estalla el pogromo.

La sangre derramada cubre el suelo.

Los que huelen a vodka y a cebolla / salen de la taberna y gritan todos:

“Mata judíos: salvarás a Rusia”.

Un tendero se ensaña con mi madre.

Otro hombre me patea. En vano rezo / plegarias que se pierden en la nada.

Me siento dentro / de la piel de Anna Frank que es transparente / como un ramo de abril.

No hacen falta palabras. Siento amor / y sólo necesito que uno a otra / nos miremos de frente.

Separados del cielo y el follaje.

Solamente podemos abrazarnos / en este cuarto a oscuras.

Quiero besarte una vez más, acércate.

Ya vienen. Nada temas: el rumor / es de la primavera que se anuncia / y del témpano roto en el deshielo.

Y en torno a Babi Yar suena la hierba / que ha crecido salvaje desde entonces.

Los árboles nos juzgan. Todo grita / pero el grito está hecho de silencio.

Al descubrirme observo mi cabello.

También ha encanecido. También grito / por los miles de muertos inocentes / masacrados aquí. En cada anciano / y en cada niño al que mataron muero.

Pueblo ruso, mi pueblo: te conozco.

Tú no odias ni razas ni naciones.

Manos viles trataron de infamarte / al usurpar tu nombre y al llamarse / “Unión del Pueblo Ruso”.** No perdono.

Que La Internacional llene los aires / cuando el último / antisemita yazga bajo la tierra.

No soy judío. Como si lo fuera, / me odian todos aquéllos.

Por su odio / soy y seré un verdadero ruso.

*Babi Yar o Baby Yar es un barranco en las proximidades de Kiev. En dos días de septiembre de 1941 más de treinta y cinco mil judíos fueron asesinados allí por las tropas nazis. En esta versión de 1997, reproducida del libro Adiós bandera roja (Selección de poesía y prosa de 1953 a 1996) se tomaron en cuenta los cambios introducidos por el propio Yevtushenko de la traducción inglesa de Robert Milner.

**La Unión del Pueblo Ruso fue el grupo antisemita que actuó en Rusia entre el asesinato del zar Alejandro II y el comienzo de la primera Guerra Mundial. Sus miembros organizaron pogromos -linchamientos de judíos rusos y destrucción y robo de sus propiedades- e, infiltrados en la policía secreta zarista, fabricaron los apócrifos Protocolos de los sabios de Sión.

Versión de Heberto Padilla

Me gustaría…

Me gustaría / nacer en todos los países, / tener un pasaporte / para todos / que provoque el pánico de las cancillerías; / ser cada pez / en cada océano / y cada perro / en las calles del mundo.

No quiero arrodillarme / ante ídolo alguno / ni hacer el papel / de un ruso ortodoxo hippie, / pero me gustaría / hundirme / en lo más hondo del Lago Baikal / y salir resoplando / en otras aguas, / ¿por qué no en las del Mississippi?

En mi maldito universo amado / me gustaría / ser una hierba humilde, / nunca un Narciso delicado / que se besa / en el espejo.

Me gustaría ser / cualquiera de las criaturas de Dios, / incluso la última hiena sarnosa, / pero nunca un tirano, / ni siquiera el gato de un tirano.

Me gustaría / reencarnar como hombre / en cualquier imagen: / víctima de una cárcel de tortura, / un niño vagabundo en los tugurios de Hong Kong , / un esqueleto viviente en Bangladesh, / un pordiosero sagrado en el Tíbet, / un negro de Ciudad del Cabo, / pero nunca encarnar / la imagen de Rambo.

Sólo odio a los hipócritas, / hienas sazonadas en espesa melaza.

Me gustaría tenderme / bajo el bisturí de todos los cirujanos del mundo, / ser un tullido, un ciego, / sufrir todo mal, toda deformidad y herida, / ser un mutilado de guerra, / o el que recoge las colillas del suelo, / con tal de que no las penetre / el infame microbio de la prepotencia.

No quisiera formar parte de la élite, / ni, por supuesto, del rebaño de cobardes, / ni perro de manada, / ni pastor servil al abrigo de su rebaño.

Y quisiera ser feliz, / pero no a costa de los infelices.

Y quisiera ser libre, / pero no a costa de los que no lo son.

Quisiera amar / a todas las mujeres del mundo, / y ser también una mujer / sólo una vez…

La madre naturaleza ha menospreciado al hombre.

¿Por qué no lo hizo capaz de ser madre?

Si se agitara un niño / bajo su corazón, / acaso el hombre / sería menos cruel.

Quisiera ser el pan de cada día, / digamos, / ser la taza de arroz / de la sufriente madre vietnamita, / el vino barato / en las tabernas de los obreros napolitanos, / o el tubito de queso / en la órbita lunar.

Que me coman / que me beban, / dejadme ser útil / en la muerte.

Quisiera pertenecer a todas las edades, / atolondrar la historia / y atontarla con mis travesuras.

Quisiera llevarle a Nefertiti / en una troika a Pushkin.

Quisiera multiplicar / cien veces el espacio de un instante / para que al mismo tiempo / pueda beber vodka con los pescadores siberianos, / y junto a Homero, / Dante, / Shakespeare / y Tolstoi / sentarme a beber cualquier cosa, / salvo, por supuesto, / Coca-Cola.

Y bailar al ritmo de los tam-tam en el Congo, / estar en huelga en Renault, / jugar a la pelota con los muchachos brasileños / en la playa de Copacabana.

Quisiera hablar todas las lenguas, / como las aguas ocultas bajo la tierra, / y hacer todo tipo de trabajo de una vez.

Me aseguraría / de que sólo fue poeta un Yevtushenko, / el otro un clandestino / en alguna parte, / no puedo decir dónde / por razones de seguridad.

El tercero, un estudiante en Berkeley, / y el cuarto un entusiasta huaso chileno.

El quinto sería tal vez / un maestro de niños esquimales en Alaska, / el sexto / un joven presidente / en cualquier parte, modestamente digamos Sierra Leona, / el séptimo / podría entretenerse en la cuna con un sonajero, / y el décimo, / el centésimo, / el millonésimo…

Para mí, ser yo mismo no es bastante,

¡dejadme ser todo el mundo!

Estaré en miles de ejemplares hasta mi último día / para que la tierra vibre conmigo / y las computadoras enloquezcan / procesando mi censo universal.

Quisiera combatir en todas tus barricadas, / humanidad, / y morir cada noche / como una luna exhausta, / y amanecer cada día / como sol recién nacido / con una suave mancha inmortal / en la cabeza.

Y cuando muera, / un Francois Villon siberiano, / que no descanse mi cuerpo / ni en la tierra francesa, / ni italiana, / sino en la tierra rusa, amarga, / en una colina verde, / donde por vez primera / me sentí todo el mundo.

*Poema escrito originalmente en español

La llave del comandante*

Nuestros caballos caminan / hacia La Higuera.

El abismo, a la derecha; / a la izquierda, el abismo.

Pensar en ti, comandante, / no es una carga ligera.

Dentro de mí hay silencio / muy parecido al sismo.

Por aquí, para los guerrilleros / no hay monumentos.

Sus monumentos son las rocas / con las caras cansadas, humanas.

Las nubes están inmóviles, / como los pensamientos, / como los pensamientos / de las montañas bolivianas.

Yo me siento como la sierra.

Estoy lleno de las quebradas, de las rocas ásperas, duras.

Mis nervios están tensos / como la brida de un ganadero.

El ritmo de este poema / me lo dictan las herraduras / que tropiezan con las piedras / de este mortal sendero.

Comandante, tu nombre caro / querrán venderlo tan barato.

La industria quiere comprar con tu nombre / a sus nuevos clientes.

Comandante, / te juro, / yo he visto en París tu retrato / sobre los pantaloncitos / que se llaman “calientes”.

Comandante, / tu rostro imprime en las camisas.

Tú fuiste fuego: / te quieren convertir en humo.

Pero tú caíste abatido por las balas: / por las venenosas sonrisas / no para ser una parte / de la sociedad de consumo-

“¿Dónde está la llave de la escuela?”

Los campesinos no me contestan.

Siento el olor de la muerte.

La pared está blanca, / como la vela / del barco / abandonado a su suerte.

Silencio total.

Solamente el buitre vuela.

La bosta de los caballos / son tus póstumos crisantemos.

“¿Dónde está la llave de la escuela?”

Los campesinos contestan:

“No sabemos, señor, no sabemos…”

¿Dónde está la llave del destino del Che Guevara?

¿Dónde está la llave del futuro?

El miedo de no encontrarla, / el pánico me agarra.

Pero la llave está en nuestras manos, / estoy seguro.

Muchachos, gritar promesas / y no cumplirlas es una mierda.

A los demás engaña / nuestro propio tropezón.

A la izquierda, muchachos, / siempre a la izquierda, / pero no más a la izquierda / de vuestro corazón.

*Poema escrito originalmente en español

Tomado del libro Adiós bandera roja, 1997.

