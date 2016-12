Stoner:

la música es nuestra razón de ser

Por: Alejandro Pérez Zerquera. 9|12|2016

A pesar de contar con tan poco tiempo de creada esta banda ha sabido poco a poco ganarse un lugar entre las mejores de Cuba. En primer lugar por la seriedad con la que trabajan y en segundo lugar por la calidad con la que queda el producto terminado. Influenciados por bandas como Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Dream Theater y Carajo, entre otras y con un sonido convencional que se mueve entre vertientes como Metal Core y Metal Progresivo, etc en el que destaca el uso de voces melódicas, técnicas de raspado y arreglos sinfónicos que resultan de gran atmosfera para elaborar los temas así como el uso al máximo de cada instrumento Stoner es una banda que destaca por su virtuosismo y es de obligada referencia a la hora de hablar de las bandas de rock jóvenes del país.

Esta banda surgida en el 2012 ha sufridos muchos cambios en su alineación en tan poco tiempo. Sobre esto Tiago Felipe su guitarrista nos comentó: “hacer Rock en Cuba es bien difícil, es una profesión muy dura la del músico rockero, las satisfacciones no vienen en forma de mejoras económicas o financieras y mucha gente simplemente tiene que tomar otros caminos para hacer su vida”. Uno de los requisitos imprescindibles que se requiere para integrar esta banda es principalmente aptitud o actitud, aun así todos los que han pasado por aquí han dejado su aporte y continúan siendo buenos amigos.

Actualmente los miembros son Tiago Felipe (guitarras y vocal), Angel Daniel (bajo y coros) y Osmar Gómez (baterista y coros), por lo que se definen como un “power trío”.

Con esta nueva alineación la banda lanzó su última producción discográfica titulada “Nuevo Despertar” (2015) un potente EP, debido a la corta duración del disco, en el que se demuestra el virtuosismo y el talento de cada miembro, especialmente en la voz de Tiago, quien confesó que al no encontrar una voz para la banda el mismo decidió arriesgarse y cantar los temas de este disco.

Aparte de este EP Stoner posee dos fonogramas más titulados: “Fuera Del Camino” [2013] y “Stoner” 2014. Precisamente con el “Fuera del Camino” la banda ganó el premio Cubadisco en el 2014 en la categoría de Metal. Sobre esto nos expresaron: “una gran alegría y un reconocimiento al trabajo realizado. Realmente, el “Fuera del Camino” fue un disco para posicionarnos en el medio, todo fue muy rápido, con varios temas que traía Maykel Bryan de su trabajo en solitario y la mayor parte de la inspiración del conjunto -aportados por Tiago Felipe en su mayoría- y corriendo contra reloj para la entrega del concurso, pero salió y nos llenó de orgullo”

Todo aquel que tenga la oportunidad de escuchar temas de Stoner se dará cuenta que las canciones son español y no en inglés como la mayoría de las demás bandas rockeras cubanas. Para Stoner esto fue un reto que decidieron asumir ya que como el español es nuestra lengua materna fue la mejor manera que encontraron para enviar su mensaje al público.

Esta banda ha tenido una amplia participación en diversos festivales de rock, tal es el caso del Patria Grande. Festival en el que han participado ya en dos ocasiones, el pasado año y esta edición que recientemente finalizó. Este festival creado hace ya 3 años por el Ministerio de Cultura junto a otras instituciones tiene como objetivo traer a Cuba lo mejor del rock latinoamericano, objetivo este que hasta ahora se cumplido. Para esta banda es una gran oportunidad el Patria Grande pues es un festival que va creciendo y en muy poco tiempo debe convertirse en referente del rock de toda Latinoamérica. Sobre esto expresaron: “que cuenten con nosotros es un orgullo y también un compromiso, las bandas que nos visitan son de primer nivel, unas establecidas y otras emergentes -como nosotros- pero todas con un gran nivel profesional”.

Como todo amante del rock los miembros de Stoner asistieron al conciertazo ofrecido por The Rolling Stones el pasado mes de marzo en los terrenos de la Ciudad Deportiva. Concierto que fue una experiencia única e inimaginable para muchos. Muchas fueron las emociones vividas aquella noche del 25 de marzo, pero todos los allí presentes lograron “tocar” el cielo por dos horas recordando clásicos como “Satisfaction”, “Gimme Shelter”, entre muchos otros más. Respecto a este suceso los miembros de Stoner plantearon que hubo emociones divididas. Pues por una parte fue una cosa tremenda y que disfrutaron mucho, no solo por el tremendo nivel interpretativo y los modernos equipos tecnológicos sino también por el ambiente y el público. Por otro lado piensan que fue una oportunidad mal aprovechada pues no se permitió el intercambio entre una agrupación como The Rolling Stones y las bandas cubanas de rock, principalmente de La Habana. Al respecto dijeron:”muchos músicos del género nos sentimos relegados, el intercambio personal, lógico y necesario no existió en ninguno de los casos y de esa forma perdimos una tremenda oportunidad de ser reconocidos y que todas las miradas desde el extranjero se percataran del movimiento y las propuestas válidas -emergentes y establecidas- de nuestro país, Cuba no es solo Tabaco, Ron, Salsa y Jazz”.

Esto igual sucedió con las visitas del Padrino del Heavy Metal Ozzy Osbourne a principios de enero y de Bon Jovi a mediados de agosto. Sin dudas oportunidades desechadas y que no supieron aprovechar bien.

Stoner es una de las pocas bandas que ha tenido la suerte de pertenecer al catálogo de la Agencia Cubana de Rock desde el mismo surgimiento de la banda. Sabidos es por todos los amantes del rock en Cuba que en estos momentos dicho género no se “encuentra” bien que digamos y aunque exista la Agencia Cubana de Rock así como programas especializados en la radio y televisión, como es el caso de Sabarock y Cuerda Viva no es suficiente todavía para expandir el rock cubano por todo el territorio o más allá de las fronteras. Al respecto Stoner comentó: “es muy cierto que el género en sí va por un callejón sin salida, las propuestas nacionales –especialmente las bandas de repertorio propio- no tienen oportunidad alguna de llegar al mercado, en otras palabras, no existe un mercado para el Rock que se hace en Cuba, como lo pueden tener otros géneros como el Jazz, la Trova o hasta el mismo Reguetón y la proyección internacional es prácticamente nula, al no tener respaldo de disqueras o productoras, es muy difícil que hasta el mismo público cubano tenga acceso a lo que se esta haciendo en nuestro propio patio”.

Sobre la Agencia Cubana de Rock y el papel que juega, la agrupación señaló que: ”primeramente, si eres un músico de Metal, con la más mínima aspiración de desarrollar tus habilidades, ideas o tan siquiera tus sueños, tienes que pertenecer a la Agencia, eso es algo fuera de debate, no puedes estar fuera. Luego, la valoración del trabajo que realizan en la Agencia, no consideramos ético –aunque en muchas ocasiones hemos sufrido por lo contrario- criticar a terceros en estos medios, pero si queremos aplaudir a Maria Gattorno –su directora- por la difícil labor y el tremendo peso que lleva sobre sus hombros”.

Para lo que queda de año Stoner ya está “cocinando” un nuevo disco que debe salir muy pronto, tal vez a principios de 2017 pues solo faltan pequeños detalles de producción. Creo que este nuevo disco dará que hablar pues este redactor tuvo la oportunidad de escuchar varios temas nuevos y quedé fascinado con la excelente calidad artística y sonora así como los temas de las canciones. Al respecto Stoner planteó: “se trata de un material que consideramos mucho mas directo y trabajado, hemos tenido más tiempo y ha valido la pena, estamos muy orgullosos del resultado y solo esperamos que el público lo reciba para bien y que podamos tocarlo por todo el país y otros escenarios en el extranjero”.

