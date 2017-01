Parasomnia:

Ocho años de duro batallar por lo que nos gusta

Por: Alejandro Pérez Zerquera. 26|1|2017

Surgió hace ocho años y con el tiempo ha llegado a convertirse en una de las más representativas del género en Cuba. Esta banda toma de las grandes del metal europeo, principalmente de Suecia, pero han sabido encontrar un modo propio al cual definen como “Death Melódico”. Ellos son de Santiago de Cuba y su nombre: Parasomnia, revela por qué en sus canciones abordan temas relacionados con abducciones, extraterrestres, todo lo que tiene que ver con lo paranormal.

Hasta ahora, la agrupación integrada por Rosario Fernández (vocalista, oriunda de Holguín), Marta Acevedo (bajista, radicada en La Habana) y Ernesto Piedra (guitarrista y director, procedente de Santiago) posee tres demos: Expediente X (2011), Autómata (2012) y Autómata (remix). Los dos primeros cantados en español, aunque actualmente la banda canta en inglés.

Por desgracia, el innegable talento musical de Parasomnia se ve ensombrecido por la baja calidad de estas grabaciones. Al respecto, Ernesto Piedra explica que “el proceso de grabación, de edición y mezcla fue un total desastre, debido a que el tiempo era dinero y, ya sabes, no había más de donde sacar y todo se quedaba a medias. Además, el que grabó no es experto en metal y no ayudó mucho a la hora de mezclar”.

Pero la amarga experiencia les sirvió y ahora están grabando de modo independiente su cuarta producción, Parasomnia, un demo al cual dedicarán el mayor tiempo posible para que sea un trabajo con todas las de la ley.

Como para toda banda que comienza en Cuba, obtener un reconocimiento en el Festival Cuerda Viva es una gran meta; y Parasomnia ha logrado tres nominaciones: dos en 2012, en Mejor Banda Novel y Mejor Demo Metal; y en 2015 como Mejor Banda de Metal.

Estas nominaciones y su presentación en Cuerda Viva, permitieron a Ernesto Piedra expresar en una entrevista “lo que estaba pasando en Santiago con respecto al rock y el caso omiso que hacían las instituciones como cultura y la Asociación Hermanos Saiz en el territorio”. A partir de aquel “bombazo”, las puertas se les abrieron: otorgamiento “en público” de los carnés de la AHS, recibimiento de la categoría de Profesional e incorporación al catálogo del Centro Provincial de la Música en Santiago de Cuba.

Después han podido participar en diversos festivales de rock, tanto locales como nacionales. Aunque de ellos opinan que existe mucho regionalismo y la mayoría de las bandas que asisten son de la capital y le dan poca participación al resto de las provincias.

Parasomnia también señala su deseo insatisfecho de acceder al mercado nacional, de que sus discos circulen en los lugares destinados para la venta de este tipo de mercancías; un hecho que no sólo los afecta a ellos sino que ha sido siempre el “talón de Aquiles” del rock cubano, dada la falta de interés en la promoción de este tipo de música. Ernesto Piedra opina que “parte de la culpa también la tenemos nosotros por conformarnos con muy poco. La única vía de momento es la producción independiente de discos, porque ninguna disquera cubana te va hacer caso a no ser que tengas un GRAN presupuesto y todo salga por detrás de la cortina, créelo…”

Otra circunstancia que afecta a la banda santiaguera es que, a pesar de haber obtenido la categoría de Profesional, aún no se les ha inscrito en la Agencia Cubana de Rock, única institución nacional que, “en el papel”, agrupa y defiende los intereses de los grupos de rock en el país. Sin embargo, Parasomnia no se desanima y continúa enfocado en sus planes inmediatos, porque ellos “aspiran a llegar y hacerlo en grande”.

Categoría: Música | Tags: Agencia Cubana de Rock | Asociación Hermanos Saíz | Centro Provincial de la Música | Festival Cuerda Viva | Rock Cubano